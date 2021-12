Oto nasz subiektywny rejestr 9 najważniejszych wydarzeń w polskim futbolu AD 2021.

1. Niespodziewana dymisja Jerzego Brzęczka

Ta wiadomość uderzyła w eter z potężną siłą. 18 stycznia Jerzy Brzęczek został zwolniony z funkcji selekcjonera reprezentacji Polski. Nie miał prawa spodziewać się takiego obrotu rzeczy. Miesiąc wcześniej spotkał się z prezesem PZPN Zbigniewem Bońkiem na służbowej rozmowie i nie odebrał żadnego sygnału, który mógłby wskazywać na rychłe zakończenie misji. Szef kadry został zdjęty ze stanowiska w trybie nagłym i bez klarownego uzasadnienia. Jego kadencja trwała 30 miesięcy. Dokładnie 190 dni.

2. Debiut Paulo Sousy w roli selekcjonera

Drużynę narodową powierzono trenerowi zagranicznemu. Stery przejął Paulo Sousa, stając się najdroższym selekcjonerem w historii PZPN. Jego gażę - według źródeł zbliżonych do federacji - ustalono na 70 tys. euro miesięcznie. Debiut w nowej roli zaliczył 25 marca , od razu w meczu o stawkę. Wyjazdowy mecz w el. MŚ z Węgrami zakończył się wynikiem 3-3. Gra i rezultat nie zachwyciły. Portugalczyk został jednak pochwalony za "trenerski nos". Rezerwowi wprowadzeni na murawę - Krzysztof Piątek i Kamil Jóźwiak - zdobyli dwie bramki w niespełna dwie minuty.

3. Raków sięga po Puchar Polski

W finale, rozegranym 2 maja w Lublinie, Raków Częstochowa pokonał Arkę Gdynia 2-1 i zdobył Puchar Polski . Jeszcze 10 minut przed końcem spotkania przegrywał. Golę na wagę triumfu zdobyli Ivi Lopez i David Tijanić. Dla ekipy spod Jasnej Góry to pierwsze trofeum w historii klubu. Sięgnęła po nie na stulecie swego istnienia. Podopieczni Marka Papszuna zostawili po sobie dobre wrażenie również w kwalifikacjach Ligi Konferencji. Odpadli dopiero w IV rundzie, nie tracąc bramki przez 555 minut.

4. Legia zdobywa tytuł mistrza Polski

Na trzy kolejki przed zakończeniem sezonu 2020/21 Legia Warszawa zapewniła sobie 15. mistrzostwo Polski. Tym samym stała się najbardziej utytułowaną drużyną na krajowym podwórku (po 14 triumfów mają na koncie Ruch Chorzów i Górnik Zabrze). Na ligowe złoto pracowało dwóch trenerów - Aleksandar Vuković (do 21 września) oraz Czesław Michniewicz. Królem strzelców z 22 trafieniami został reprezentant Czech, Tomasz Pekhart.

5. "Biało-Czerwoni" wracają z Euro 2020 na tarczy

Tym razem udało nam się wyrwać z przeklętego schematu "mecz otwarcia, mecz o wszystko, mecz o honor". Po porażce ze Słowacją 1-2 przyszedł remis 1-1 z Hiszpanią, który pozwolił zachować polskim piłkarzom szanse na wyjście z grupy. W decydującej potyczce ulegli jednak Szwedom 2-3 i pożegnali się z turniejem już po pierwszej fazie . Marnym pocieszeniem pozostaje fakt, że strzelecko podczas wielkiej imprezy odblokował się wreszcie Robert Lewandowski, który na liście strzelców zagościł trzykrotnie. Warto odnotować, że Kacper Kozłowski został najmłodszym uczestnikiem w historii finałów ME (17 lat i 246 dni).

6. Cezary Kulesza nowym prezesem PZPN

W wyścigu o fotel sternika polskiej piłki Cezary Kulesza pokonał Marka Koźmińskiego stosunkiem głosów 92:23. - Dziękuję za zaufanie. To najważniejsze wydarzenie w moim życiu. Zapraszam wszystkich do współpracy, żebyśmy mogli się rozwijać. Obiecuję ciężką pracę, proszę was o wsparcie, bo łączy nas piłka - powiedział prezes elekt. Zastąpił Zbigniewa Bońka, który prestiżową funkcję sprawował od 2012 roku. To dwie pełne kadencje i jeden rok nadprogramowo (efekt pandemii).

7. Awans Legii do fazy grupowej Ligi Europy

Mistrzowie Polski harce na arenie międzynarodowej rozpoczęli od kwalifikacji Champions League. Dotarli tam do III rundy, w której musieli uznać wyższość Dinama Zagrzeb. Z tego szczebla automatycznie trafili do ostatniej fazy kwalifikacyjnej Ligi Europy, gdzie zmierzyli się w dwumeczu ze Slavią Praga - rewelacją poprzedniej edycji. Warszawianie okazali się minimalnie lepsi (2-2, 2-1), co oznaczało awans do rozgrywek grupowych LE . To największy sukces legionistów od pięciu lat. Tymczasem w lidze krajowej jesienią szorowali niemal o dno i w drugiej części rozgrywek powalczą o... uratowanie miejsca w Ekstraklasie.

8. Matty Cash otrzymuje polskie obywatelstwo

Po kilkutygodniowych spekulacjach 26 października Matty Cash otrzymał polski paszport . Za przyspieszenie procedury władze PZPN podziękowały oficjalnie prezydentowi kraju. 24-letni defensor Aston Villi urodził się pod Londynem, ale jego matka i dziadkowie to Polacy. Piłkarz został powołany przez Paulo Sousę już na listopadowe mecze kadry w el. MŚ. Zadebiutował wyjazdowym meczem z Andorą. Potyczkę z Węgrami na PGE Narodowym rozpoczął w wyjściowej jedenastce.

9. Nagła dezercja Paulo Sousy

Coś, co było trudne do wyobrażenia, wydarzyło się w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia. Paulo Sousa zadzwonił do prezesa PZPN Cezarego Kuleszy i zażądał natychmiastowego rozwiązania kontraktu. Taki manewr podlega tylko pod jedną kategorię: dezercja ! Podpisując umowę z Flamengo Rio de Janeiro, Portugalczyk zostawił "Biało-Czerwonych" oczekujących na decydującą fazę batalii o finały MŚ. W jednej chwili w oczach polskich kibiców stał się zdrajcą. I tak będzie wspominany przez dekady.

