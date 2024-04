Śmierć Mattii Gianiego wstrząsnęła całym krajem. Włoski piłkarz w niedzielę 14 kwietnia podczas meczu Castelfiorentino United z Lanciotto po zdobyciu bramki nagle stracił przytomność. 26-latek w stanie krytycznym trafił do szpitala, gdzie lekarze przez wiele godzin walczyli o jego życie. Niestety, kolejnego dnia klub młodego zawodnika poinformował o jego śmierci .

Bliscy Mattii Gianiego przerywają milczenie. Ujawniają prawdę o tragicznej śmierci 26-latka

Kilka dni po niespodziewanej śmierci młodego sportowca głos postanowili zabrać członkowie jego rodziny. Rodzice 26-letniego piłkarza, podobnie jak jego partnerka Sofia Caruso, byli obecni na stadionie, gdy doszło do tragedii. Jak ujawnił w rozmowie z mediami ojciec piłkarza, Sandro Giani, gdy jego syn stracił przytomność podczas meczu, na stadionie nie było służb medycznych , które mogłyby udzielić 26-latkowi profesjonalnej pomocy. "Pierwsza karetka bez lekarza przyjechała po 15 minutach. Wcześniej klubowy masażysta próbował reanimować mojego syna, potem z trybun zeszła na pomoc fanka, która pracuje jako pielęgniarka" - zdradził, cytowany przez niemiecki "Bild".

Śmierć Mattii Gianiego była wielkim ciosem dla jego ukochanej, Sofii Caruso. Para bowiem planowała się wkrótce pobrać i założyć rodzinę. "Obudziliśmy się w niedzielę. Rozmawialiśmy i śmialiśmy się: było pięknie. Następnie Mattia zabrał ze sobą plecak i wyszedł, ja zostałam w domu. Wtedy zadzwonił mój telefon komórkowy: była to wiadomość od niego, ostatnia. Napisał do mnie: Kochanie, zostawiłem Ci akredytację na mecz w moim imieniu, Kocham Cię jak zwariowany. (...) Brak mi słów, a łzy napływają mi do oczu" - opowiedziała dziennikarzom Corriere Fiorentino WAG o ostatnim dniu u boku ukochanego.