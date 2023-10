„Robi to niczym zwierzę”. Kim jest Marc Guiu?

Cztery gole w pięciu meczach na ME

Swoje niebanalne umiejętności i sportową klasę mocno pokazał na mistrzostwach Europy do lat 17 na Węgrzech. To ten sam turniej, w którym wzięła udział Polska, wygrywając grupę, a potem przegrywając półfinał z Niemcami.

Typowa "dziewiątka". Świetnie gra w powietrzu

Wiadomo było, że Xavi miał go już wtedy na oku, zwłaszcza, że z zewsząd otrzymywał sygnały o młodym, zdolnym, niemającym kompleksów napastniku, do tego bardzo silnym, obdarzonym solidnymi warunkami fizycznymi (187 cm wzrostu).

- To typowy środkowy napastnik, klasyczna "dziewiątka", specjalista w swojej dziedzinie, który żyje dzięki swojej wielkiej sile fizycznej. Jego największą zaletą jest gra w powietrzu - mówił w rozmowie z dziennikiem "Sport", Ivan Carrasco, były trener Guiu. - Marc jest szybki i do tego silny, a kiedy ma dużo przestrzeni - nie do zatrzymania. Kolejnymi jego atutami są umiejętność walki o wszystkie piłki i zdolność wywierania presji na przeciwniku. Robi to niczym zwierzę. Obrońcy nie czują się komfortowo z tego typem piłkarzem z ataku - dodał.