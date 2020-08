Robert Warzycha o koronawirusie: Konieczny zdrowy rozsądek

Robert Warzycha ocenił, że ludzie nie przestrzegają obostrzeń w czasie pandemii koronawirusa. - Dopóki to się nie zmieni, nie wróci zdrowy rozsądek, wyraźnej poprawy nie oczekujmy - powiedział mieszkający w USA były piłkarz reprezentacji Polski. Z powodu restrykcji ślub przełożył jego syn.

- Myślę, że u nas jest tak, jak wszędzie. Ludzie chcą żyć normalnie, widać to na ulicach, w restauracjach, nawet na boiskach. Obostrzenia są, trzeba nosić maseczki, trzymać dystans, a ludzie tego nie przestrzegają, choć to tak niewiele do zrobienia - dodał Warzycha, trenujący piłkarską młodzież w Columbus.



Były gracz Górnika Zabrze pracuje z grupami 14- i 15-latków.



- Są normalne zajęcia, jednak nie możemy na razie rozgrywać meczów z innymi drużynami. Dlatego gramy w obrębie naszego klubu. Mam np. trzy zespoły w jednym roczniku, które rywalizują między sobą lub ze starszymi. Moja drużyna występuje w dwóch ligach - stanowej i pozastanowej. Mamy ustalony terminarz na sezon, ale nie ma jeszcze decyzji, czy rozgrywki wystartują, jak zawsze, w pierwszym tygodniu września - tłumaczył.



7 sierpnia miał się odbyć ślub syna Warzychy, jednak został przełożony o pięć tygodni z powodu obowiązujących restrykcji.



- Tu jest po kilka druhen i świadków, nie chcieli robić zdjęć w maseczkach, mają nadzieję, że te obostrzenia zostaną cofnięte w najbliższym czasie. A jeśli nie, to ślub się we wrześniu i tak odbędzie - przekazał 47-krotny reprezentant Polski.



Podkreślił, że wesela czy inne duże przyjęcia wolno organizować, jednak z zachowaniem reżimu sanitarnego. Podczas tańczenia trzeba np. założyć maseczkę, jednak z przestrzeganiem tego przepisu jest różnie.

Na początku czerwca wróciła do USA córka Warzychy, studiująca na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach biznes międzynarodowy.



- Szykuje się do kolejnego roku nauki. Dostała wiadomość, że pierwszy semestr może być online. Mogłaby więc studiować stąd, jednak musiałaby wtedy wstawać w środku nocy, by uczestniczyć w zajęciach. Lepiej, żeby była na miejscu, wiec myślę, że pojedzie do Polski - powiedział były zawodnik angielskiego Evertonu.



Przyznał, że śledzi rozgrywki w Polsce.



- Szkoda, że nie doszło do meczu o Superpuchar. W poprzednim sezonie ekstraklasy niektóre drużyny miały swoje pięć minut, np. Wisła Płock. Legia trzymała swoich kibiców trochę w niepewności, bo końcówka ligi nie była w jej wykonaniu najlepsza. Całe szczęście dla niej, że miała przewagę punktową nad rywalami i to pomogło. Aleksandar Vuković wykonał dobrą robotę i chwała mu za to - ocenił.



Zaznaczył, że liczył na wyższe miejsce w tabeli Cracovii.



- Trener Michał Probierz mówił, że gdyby on był prezesem klubu, być może zwolniłby szkoleniowca. Całe szczęście, że profesor Janusz Filipiak ma zimną krew, potrafi wytrzymać ciśnienie i drużyna wywalczyła zasłużenie Puchar Polski - dodał był trener Górnika Zabrze.



Zaznaczył, że nie myśli o ponownym podjęciu pracy w Polsce.



- Tu jesteśmy całą rodziną, trudno byłoby mi samemu wyjeżdżać, ale... życie jest pełne niespodzianek. Kiedyś powiedziałem, że nie pojadę do Polski trenować, a stało się inaczej. Na dziś jednak nic takiego nie planuję - zakończył Robert Warzycha.



