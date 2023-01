FIFA ogłosiła nazwiska 14 piłkarzy nominowanych do nagrody FIFA The Best. Ponownie znalazł się wśród nich Polak - Robert Lewandowski. Kapitan reprezentacji Polski sięgał po to wyróżnienie w ostatnich dwóch latach. Czy tym razem będzie podobnie?

Robert Lewandowski nominowany do nagrody FIFA The Best

Modrić czy Messi również w przeszłości zwyciężali w wyścigu po to wyróżnienie.

FIFA chce w ten sposób nagrodzić najlepszego piłkarza świata za rok 2022. To nie jedyna nagroda, która zostanie wręczona w lutym na uroczystej gali. Nominacje ogłoszono też w innych kategoriach, w tym dla: najlepszej piłkarki FIFA, najlepszej trenerki i trenera FIFA, a także najlepszej bramkarki i bramkarza.





Robert Lewandowski /

Robert Lewandowski /

Robert Lewandowski / AFP