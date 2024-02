Robert Lewandowski z kłopotami? Hiszpanie nie mają złudzeń

Robert Lewandowski w tym sezonie swoją formą idzie ramię w ramię z dyspozycją, jaką prezentuje cała FC Barcelona . Polak przestał się już wyróżniać czymkolwiek na tle szarej rzeczywistości, jaka obecnie panuje w Barcelonie i z tygodnia na tydzień jego pozycja zdaje się słabnąć. Wcześniej Xavi ani myślał o zmienianiu Lewandowskiego przed ostatnim gwizdkiem sędziego, gdy ten był w pełni gotowy i dysponowany do dalszej gry.

W ostatnim miesiącu w tej kwestii coś istotnie się zmieniło, bo "Lewy" kilkukrotnie zaznał gorzki smak goryczy, jaką z pewnością niesie za sobą zmiana przed upływem dziewięćdziesięciu minut. Zdarzało się nawet, że Xavi ze zmianą Polaka nie wytrzymywał już do 60 minuty . Na drugim biegunie są z kolei dwa piłkarze, których forma w ostatnim czasie poszła wyraźnie do góry. Mowa o Ferranie Torresie, który niedawno ustrzelił hat-tricka z Realem Betis oraz Vitorze Roque.

Lewandowski zagrożony? Hiszpanie nie mają wątpliwości

Brazylijczyk dał z kolei zwycięstwo w trudnym meczu z Osasuną , strzelając swojego pierwszego gola. Na korzyść Lewandowskiego działa fakt, że Torres złapał kontuzję, przez którą nie zagra przez około miesiąc. W innej sytuacji pozycja naszego napastnika w pierwszym składzie mogłaby być zagrożona. Obecnie jednak Xavi nie ma zbyt wielkiego wyboru, bo do dyspozycji pozostają: Lamine Yamal , Vitor Roque oraz właśnie kapitan reprezentacji Polski, który jest jednak o jedną żółtą kartkę od zawieszenia.

Hiszpanie nie mają żadnych wątpliwości co do obecności Lewandowskiego w pierwszym składzie na starcie Deportivo Alaves - FC Barcelona. Polak powinien rozpocząć ten mecz od pierwszych minut na murawie stadionu w Vitorii, a to nie jest łatwy teren.