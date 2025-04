Robert Lewandowski wprost o swoim najbliższym celu. "To się wydarzy"

Aż 4:0 FC Barcelona pokonała Borussię Dortmund w pierwszym meczu ćwierćfinałowym Ligi Mistrzów. Tym samym są niemal pewni awansu do najlepszej czwórki. Ogromny udział w tym spotkaniu miał Robert Lewandowski, który zdobył dwie bramki i został wybrany piłkarzem meczu. Były to trafienia numer 98 i 99 w barwach "Dumy Katalonii". Tym samym do jubileuszowej setki zostało mu jeden gol.