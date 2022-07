Debiut Lewandowskiego w Barcelonie, według doniesień hiszpańskich mediów, powinien nastąpić podczas meczu Barcelona - Real.

Choć rozgrywany mecz w Las Vegas to spotkanie towarzyskie, to ma ogromne znaczenie marketingowe. Mecz z odwiecznym rywalem to doskonały sposób na to, by pochwalić się światu nowym napastnikiem. Kiedy mecz Barcelona - Real?

Kiedy mecz Barcelona - Real?

Mecz Barcelona - Real to część tournée "Dumy Katalonii" po USA. Podczas podróży po Ameryce Północnej Barcelona rozegra cztery towarzyskie spotkania. Pierwszy sparing to starcie z Interem Miami już 20 lipca. Kilka dni później kibice będą świadkami El Clasico.

Kiedy mecz Barcelona - Real? El clasico Las Vegas to spotkanie dla tej części kibiców, którzy zaliczają się do "rannych ptaszków". Początek meczu Barcelona - Real to niedziela 24 lipca o godz. 5 polskiego czasu.

Mecz Barcelona - Real: Debiut Lewandowskiego w Barcelonie?

Według części hiszpańskich mediów debiut Lewandowskiego w Barcelonie ma nastąpić 24 lipca. Jak na razie nie wiadomo, czy polski napastnik pojawi się na murawie już od pierwszych minut meczu Barcelona - Real. Debiut Lewandowskiego w Barcelonie 24 lipca miałby być pomysłem samego Xaviego.

Mecz Barcelona - Real to nie jedyna szansa dla polskich kibiców, aby oglądać Lewandowskiego w akcji w tym miesiącu. W lipcu Barcelona w ramach tournée po USA zmierzy się z Juventusem. Ten mecz zostanie rozegrany 27 lipca, a trzy dni później, 30 lipca, Barcelona zagra z New York Red Bulls.

Debiut Lewandowskiego w La Liga

Debiut Lewandowskiego w Barcelonie w meczu o punkty już w sierpniu. Robert Lewandowski Na Camp Nou przedstawi się kibicom dokładnie 13 sierpnia. Pierwszym spotkaniem o stawkę będzie mecz z Rayo Vallecano.

Barcelona - Real: Kiedy mecz?

Mecz Barcelona - Real 24 lipca na Allegiant Stadium w Las Vegas.

Barcelona - Real: O której godzinie mecz?

Początek meczu Barcelona - Real o godz. 5 polskiego czasu.

Barcelona - Real transmisja tv. Gdzie oglądać?

Barcelona - Real transmisja tv na Polsat Sport News.

Barcelona - Real transmisja online. Gdzie oglądać?

Barcelona - Real transmisja online na Polsat Box Go.

Barcelona - Real. Kiedy i o której obejrzeć? 24 lipca godz. 5.

Barcelona - Real transmisja tv. Gdzie obejrzeć? Polsat Sport News.

Barcelona - Real transmisja online. Gdzie obejrzeć? Polsat Box Go.