Robert Lewandowski wciąż walczy o powrót do zdrowia. U Polaka na początku października zdiagnozowano problemy z kostką, które początkowo miały wykluczyć go z gry do okolic listopada, co z kolei oznaczało, że nie zagra w El Clasico 28 października. Polak w rozmowie z "WP SportoweFakty" zdradził, jak obecnie prezentuje się jego sytuacja zdrowotna. - Na dziś wygląda to lepiej niż sądziłem - powiedział napastnik FC Barcelony.