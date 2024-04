FC Barcelona już za kilkadziesiąt minut zmierzy się z Paris Saint-Germain w rewanżowym meczu ćwierćfinałowym Ligi Mistrzów. "Duma Katalonii" do tego spotkania podejdzie z jednobramkową zaliczką, którą udało się uzyskać dzięki wynikowi 2:3 w Paryżu. Tak naprawdę jedyną niewiadomą w składzie "Blaugrany" było to, czy zagra Pedri, czy Fermin Lopez. Występ Roberta Lewandowskiego wydawał się pewny i skład ogłoszony na nieco ponad godzinę przed pierwszym gwizdkiem to potwierdził.