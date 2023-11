Robert Lewandowski problemem FC Barcelony. Hiszpanie czekają na jedno

Robert Lewandowski w FC Barcelonie jest nieco ponad rok. Polski napastnik przeszedł do "Dumy Katalonii" za 45 milionów euro + 5 milionów zapisanych w zmiennych. Zamiana znanego sobie niemieckiego środowiska na Hiszpanię była z pewnością obarczona ryzykiem. Polak wpisał się jednak w taktykę Xaviego idealnie. Dobra forma naszego napastnika trwała jednak zaledwie niecałe cztery miesiące.

Od wyjazdu na mistrzostwa świata do Kataru kapitan reprezentacji Polski jest cieniem samego siebie. Mowa rzecz jasna o tym, co prezentuje w klubie, jak i reprezentacji. Lewandowski od roku jest bez formy i miewa jedynie małe przebłyski geniuszu, który niewątpliwie w nim drzemie. W obecny sezon Polak wszedł bardzo słabo, nawet jeśli liczby w jakimś stopniu go bronią.