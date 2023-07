Robert Lewandowski nie gryzł się język. Wskazał największy mankament Barcelony

FC Barcelona przyleciała do Stanów Zjednoczonych, by w jak najlepszy sposób przygotować się do trudów nachodzącego sezonu 2023/2024. Efektywność pracy wykonanej przez Roberta Lewandowskiego i spółkę zostanie w najbliższym czasie zweryfikowana przez Real Madryt , a także AC Milan , tym bardziej, że pierwszy z letnich sparingów nie poszedł po myśli Blaugrany, która przegrała z Arsenalem 3:5.

Robert Lewandowski wskazał mankament Barcelony. Padły ważne słowa

"Lewy" podkreślił, że jako drużyna muszą odrobić zadanie domowe i poprawić ten element, by jako całość lepiej funkcjonować na boisku. Piłkarz "Dumy Katalonii" odniósł się również do indywidualnego podejścia do strzelania bramek. W rozmowie z The Athletic przyznał, że brak zdobytych bramek wywołuje w nim smutek, jednak rozumie, że nie można błyszczeć w każdym spotkaniu.