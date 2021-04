Szalony mecz w Turcji z bramką Konrada Michala! Zespół polskiego skrzydłowego Rizespor pokonał aż 5-3 Konyaspor w spotkaniu 36. kolejki ligi tureckiej.

Początek spotkania nie zapowiadał zwycięstwa Rizesporu. Drużyna Konrada Michalaka po 12 minutach przegrywała już 0-2.



Gospodarze do wyrównania doprowadzili jeszcze przed przerwą. To właśnie Michalak w 27. minucie zdobył wyrównującą bramkę na 2-2.



Wygrana po szalonym meczu

Polski skrzydłowy na boisku przebywał do 79. minuty, gdy jego zespół wygrywał już 4-2. W ostatnich 10 minutach obie drużyny strzeliły jeszcze po jednym golu, a Rizespor dzięki wygranej awansował na 11. lokatę, o jeden punkt wyprzedzając dzisiejszego rywala.



Dla Michalaka był to drugi gol w 25 spotkaniu tego sezonu. Skrzydłowy ma jeszcze na koncie pięć asyst. Michalak jest wypożyczony do Rizesporu z rosyjskiego klubu Achmat Grozny.



Rizespor - Konyaspor 5-3 (2-2)



Bramki: 0-1 Guilherme (6.), 0-2 Cikalleshi (12.), 1-2 Djokovic (21.), 2-2 Michalak (27.), 3-2 Remy (68.), 4-2 Samudio (74.), 5-2 Demirbag (82. - bramka samobójcza), 5-3 Kraweć (86.).