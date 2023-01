System video assistant referee, znany lepiej pod skrótem VAR, to bez wątpienia coś, co zrewolucjonizowało w ostatnich latach świat futbolu. Jego zwolennicy wskazują, że pozwala on w zdecydowany sposób niwelować błędy popełniane przez sędziów - jego przeciwnicy zaś podnoszą jednak argument dotyczący tego, że ten "wynalazek" zabija całą ideę sportu, w którym pomyłki mają być czymś naturalnym.