Opisywane zmiany oznaczałyby dla świata futbolu kompletną rewolucję. Miałyby one dotyczyć czterech obszarów.



Odtąd każda połowa miałaby trwać 30 minut, a czas byłby zatrzymywany przy okazji każdej przerwy. Trenerzy otrzymaliby możliwość przeprowadzenia nielimitowanej liczby zmian, żółte kartki zostałyby zastąpione kilkuminutowymi zawieszeniami, a auty byłyby wznawiane poprzez kopnięcie piłki z ziemi.



Wszystkie te modyfikacje miały zostać przetestowane podczas Future of Football Cup, turnieju dla piłkarzy U-19, w którym rywalizują PSV, AZ, RB Lipsk i Club Brugge ( więcej na ten temat przeczytasz TUTAJ - kliknij ).



FIFA odniosła się do tych pogłosek w oficjalnym komunikacie.





Wielkie zmiany w futbolu? FIFA opublikowała komunikat

- FIFA chciałaby wyjaśnić błędne doniesienia krążące w mediach, dotyczące rzekomej intencji przetestowania zmian w przepisach gry podczas młodzieżowego turnieju w Holandii. FIFA może potwierdzić, że nie ma zamiaru testować żadnych zmian, o których mowa w doniesieniach, a zmiany te nie były omawiane wewnątrz organizacji, ani z kolegami z IAFB (organizacja zajmująca się nowelizacją przepisów gry w piłkę nożną - przyp. red.) - czytamy w oświadczeniu na oficjalnej stronie internetowej FIFA.



TB