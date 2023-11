Rewolucja w piłce nożnej? Tego jeszcze nie było, rozmowy są już zaawansowane

Wbrew temu, co sądzi wielu kibiców, rozmaitych zmian w przepisach piłki nożnej nie brakuje, choć nie zawsze dotyczą zasad samej gry. Współcześnie zdecydowanie najistotniejszą reformą było wprowadzenie VAR , co pozwoliło sędziom na korzystanie z wideo-pomocy i uniknięcie zdawania się w niejasnych sytuacjach tylko na swoje pierwsze wrażenie, nierzadko mylne.

VAR jest wielką reformą, ale nie dotyczy jednak samej gry. Nowość rozważana przez IFAB, organizację zajmującą się przepisami piłki nożnej, może mieć już jednak znaczący wpływ na to, co będzie działo się na boisku . Propozycja zakłada, że sędziowie obok żółtych kartek będą mogli stosować czasowe wykluczenie zawodnika z gry.

Zmiany w taktyce meczu. Tak mogłyby wyglądać piłkarskie spotkania

Ewentualne wprowadzenie zmiany w przepisach mogłoby wpływać na to, co działoby się na boisku. W trakcie piłkarskich meczów zdarzają się momenty, gdy do sędziego podbiega cała grupa zawodników. Gdyby arbiter był konsekwentny i korzystając z nowych zasad odsyłał ich wszystkich poza boisko, wówczas mogłoby dojść do sytuacji, gdy w jednej z drużyn brakuje nawet po 3-4 piłkarzy, co mogłoby oznaczać duże ułatwienie dla zespołu grającego w dużej przewadze liczebnej.