Rewolucja w futbolu coraz bliżej. To przełomowa zmiana

Jednym z nich ma być upoważnienie wyłącznie kapitana do podchodzenia do sędziego, i to tylko w określonych sytuacjach. Innym, bardziej rewolucyjnym pomysłem jest "ławka karna" (ang. sin bin), na której mieliby zasiadać zawodnicy wykluczeni z gry czasowo - podobnie jak ma to miejsce np. w hokeju na lodzie. Taka kara miałaby być wymierzana za niesportowe zachowanie lub tzw. przewinienia taktyczne.