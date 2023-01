Rewolucja francuska. Michel Platini wróci?

- Nie obchodzi mnie to. Niech idzie, gdzie chce - odpowiedział Le Graet w niedzielę w wieczornym programie stacji RMC Sport na pytanie, co sądzi o tym, że Zidane miałby pracować jako selekcjoner Brazylii.

Nawet Emmanuel Macron czuje się urażony

Do sprawy natychmiast odniosła się minister sportu Amelie Oudea-Castera . - To kolejna wypowiedź nie na poziomie z bonusem w postaci braku szacunku, który boli nas wszystkich, dla legendy sportu i piłki nożnej. Prezydent największej francuskiej federacji sportowej nie powinien tak mówić - napisała szefowa resortu.

Ludovic Obraniak jest za rewolucją

Wspomniany Obraniak przytoczył wewnątrzredakcyjne rozmowy w RMC Sport. - Michel Platini powiedział im, że jeżeli ktoś złoży mu propozycję, to się zastanowi... No to na co my czekamy? - pytał się były piłkarz "Bialo-Czerwonych".