Stadion Okęcia Warszawa został zalany między innymi wskutek interwencji Ochotniczej Straży Pożarnej po intensywnej ulewie w minionym tygodniu. Zalane zostały nie tylko dwa boiska, ale również budynek klubu i tunel. Większość kwoty potrzebnej na remont ma wyłożyć ministerstwo sportu.

Intensywna ulewa przeszła nad Warszawą dokładnie w poniedziałek tydzień temu. W jej wyniku zalana została ulica Radarowa, przy której zlokalizowany jest stadion klubu Okęcie Warszawa.

Deszcz nie oszczędził murawy, ale sytuacja boiska zrobiła się naprawdę dramatyczna po interwencji Ochotniczej Straży Pożarnej, która wypompowywała nadmiar wody z zalanych piwnic właśnie na teren sąsiedniego boiska.

Wskutek ulewy oraz interwencji OSP, próbującej reagować na skutki nawałnicy, warszawski klub poniósł niemałe straty. Zalana została nie tylko murawa, ale również klubowy budynek i tunel.

W poniedziałek minister sportu i turystyki, Danuta Dmowska-Andrzejuk, zaoferowała pomoc w formie 80% kwoty potrzebnej na pokrycie strat.

Informację za pośrednictwem Twittera przekazał prezes zarządu Okęcia - Stanisław Gajlewicz.

"Pani Minister konkretnie i konsekwentnie o pomocy dla Okęcia Warszawa. 80% wsparcia do remontu boiska treningowego. Fantastycznie!" - napisał Gajlewicz, zastanawiając się jednocześnie, czy klub będzie mógł liczyć na pomoc ze strony miasta Warszawa lub dzielnicy Włochy.

