Reprezentant Ukrainy wywołał skandal. Pędził luksusowym samochodem, 245 km/h na liczniku

Bartłomiej Wrzesiński

Jeszcze kilka dni temu Matwij Ponomarenko świętował debiut w seniorskiej reprezentacji Ukrainy, który okrasił golem. Teraz 20-letni napastnik jest na ustach wszystkich z powodu pozaboiskowego wybryku. Zawodnik Dynama Kijów udostępnił w mediach społecznościowych zdjęcie, które pokazuje jego jazdę luksusowym Bentleyem z prędkością 245 km/h uwiecznioną na liczniku. Na Ukrainie nie brakuje głosów oburzenia po tym incydencie.

Matwij Ponomarenko w żółtym stroju z numerem 9 świętuje gola w meczu młodzieżowej reprezentacji Ukrainy.
Matwij Ponomarenko w barwach młodzieżowej reprezentacji UkrainyRodrigo AranguaAFP

Marzec był sądnym miesiącem nie tylko dla polskich piłkarzy, którzy wciąż myśleli o walce o awans na Mistrzostwa świata 2026. Los sprawił, że "biało-czerwoni" w wielkim finale mogliby zmierzyć się z reprezentacją Ukrainy. Nasi wschodni sąsiedzi z tego względu zmienili lokalizację domowych spotkań, które dotychczas rozgrywali w naszym kraju.

Wybór padł na hiszpańską Walencję, w której 26 marca pojawiła się reprezentacja Szwecji. W momencie, gdy Polacy w bólach zdołali wyeliminować Albańczyków, Szwedzi bez większych problemów rozprawili się z Ukraińcami. "Katem" gospodarzy okazał się Viktor Gyokeres. Snajper Arsenalu popisał się w tym spotkaniu hat-trickiem.

Honorowego gola dla reprezentacji Ukrainy strzelił Matwij Ponomarenko. Dla 20-letniego napastnika był to debiut w seniorskiej reprezentacji swojego kraju.

Ponomarenko dotychczas zaliczył kilka pojedynczych występów w juniorskich reprezentacjach Ukrainy. W żadnej z nich nie zrobił jednak furory. Trwająca kampania jest jednak dla niego przełomowa.

Ponomarenko znakomitą postawą w barwach Dynama Kijów zapracował na szansę debiutu w seniorskiej kadrze. 20-latek w 11 rozegranych spotkaniach ukraińskiej ekstraklasy strzelił aż dziewięć goli. Napastnik do swojego dorobku dorzucił również jedno trafienie w Lidze Konferencji, a także osiem goli w rozgrywkach juniorskich w swoim kraju.

Kilka dni po znakomitym debiucie w reprezentacji Ukrainy Ponomarenko ponownie trafił na usta kibiców, lecz tym razem z zupełnie innych powodów. Za pośrednictwem Instagrama 20-latek udostępnił zdjęcie, na którym uwieczniono jazdę próbną nowym Bentleyem Bentayga. Na fotografii łatwo dostrzec, że w momencie robienia tego ujęcia na liczniku luksusowego samochodu widniała prędkość 245 km/h.

Fotografia szybko została usunięta z profilu zawodnika. Obrazki te jednak szybko obiegły ukraińskie media. Wielokrotnie podkreślano, że na terenie Ukrainy maksymalna dopuszczalna prędkość na autostradzie wynosi 130 km/h, którą napastnik Dynama Kijów przekroczył prawie dwukrotnie. Niewykluczone, że sprawa będzie miała swój dalszy ciąg, a zachowaniem sportowca zainteresują się odpowiednie służby.

