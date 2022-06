Reprezentant Polski zostaje w Rosji? Słynny Rosjanin nie kryje zaskoczenia

- Maciej Rybus ma zostać piłkarzem Spartaka Moskwa. W piątek reprezentant przejdzie w Moskwie testy medyczne. Jeśli wszystko będzie dobrze, podpisze kontrakt. Słyszę, że była to jedyna konkretna opcja jaką miał, poza możliwością przedłużenia umowy z Lokomotiwem - napisał w czwartek na Twitterze Sebastian Staszewski, dziennikarz Interii.

Mostowoj o przyszłości Rybusa: Tak, jestem tym bardzo zaskoczony

Ta informacja spotkała się z wielkim odzewem, bo w obecnej sytuacji, związanej z wojną w Ukrainie, której sprawcą jest Federacja Rosyjska, wielu sportowców wybiera opcję opuszczenia tego kraju.

Położenie Rybusa nie jest jednak zero-jedynkowe choćby z uwagi na fakt, że jego żona jest Rosjanką. To zapewne też sprawia, że piłkarzowi trudniej podjąć oczekiwaną przez polskich kibiców decyzję.

Reklama

Zaskoczenie panuje także w Rosji, co wyraźnie podkreślił w swojej wypowiedzi Aleksandr Mostowoj. Były słynny piłkarz reprezentacji Rosji, który został legendą hiszpańskiej Celty Vigo, jest cytowany przez soccer.ru.

- Myślę, że byłby to dobry zakup dla Spartaka. Rybus jest dość doświadczonym obrońcą, dużo czasu spędził w Rosji. Wiek? Nie przeszkadza mi, nie zwiążą się przecież na pięć lat. Co więcej, w naszych rozgrywkach ceniony jest każdy doświadczony zawodnik na dobrym poziomie. Zaskakujące jest to, że przy całej presji z zewnątrz Maciej pozostaje w Rosji. Tak, jestem w związku z tym bardzo zaskoczony - powiedział 53-letni Mostowoj.

Kontrakt 32-letniego Rybusa z Lokomotiwem wygasa z końcem tego miesiąca.