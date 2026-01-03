Partner merytoryczny: Eleven Sports

Reprezentant Polski zaczął mówić o Lewandowskim. Nagle się wygadał, w tle transfer do USA

Od końcówki sierpnia zeszłego roku Adam Buksa reprezentuje barwy włoskiego Udinese. W drużynie prowadzonej przez Kostę Runjaicia reprezentantowi Polski nie idzie najlepiej. Ostatnio 29-latek udzielił wywiadu na łamach urbanpitch.com. W trakcie rozmowy przypomniał swój debiut w kadrze u boku Roberta Lewandowskiego, a przy okazji zdradził plany dotyczące swojej przyszłości.

Dwóch polskich piłkarzy w białych koszulkach z czerwonymi numerami i godłem Polski na piersi, ustawionych obok siebie na boisku podczas meczu.
Adam Buksa, Robert LewandowskiAndrzej Iwańczuk/ReporterEast News

Dotychczasowe CV Adama Buksy jest naprawdę bardzo bogate. Karierę rozpoczynał w krakowskiej Garbarni, skąd przeniósł się do młodzieżowego zespołu Wisły. Później zaliczył przygodę we włoskiej Novarze, z której wrócił do Ekstraklasy. Rosły napastnik występował w Lechii Gdańsk, Zagłębiu Lubin i Pogoni Szczecin.

W 2020 roku za ponad cztery miliony euro Buksa trafił do amerykańskiego New England. Na powrót do Europy czekał dwa lata. Po Polaka zgłosiło się francuskie RC Lens. Następnie nasz rodak został wypożyczony do tureckiego Antalyasporu, po czym zawitał w duńskim FC Midtjylland.

Adrian Siemieniec obejmie zagraniczny klub? Gdzie może trafić "polski Naglesmann"? WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Co z przyszłością Buksy? Jest jasna deklaracja

26 sierpnia 2025 roku Adam Buksa oficjalnie stał się zawodnikiem Udinese Calcio. W tym sezonie w zespole prowadzonym przez Kostę Runjaicia rozegrał łącznie 16 spotkań. Strzelił w nich tylko jednego gola.

Gdyby tego było mało, w ostatnim czasie 29-latek doznał kontuzji. Chodzi o uraz mięśnia płaszczkowatego lewej łydki. Według włoskich dziennikarzy napastnik będzie wyłączony z gry przez kilka najbliższych tygodni.

Kontrakt Buksy obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku. Niewykluczone, że po jego wygaśnięciu lub znacznie wcześniej Polak... wróci do Stanów Zjednoczonych. - Ogólnie rzecz biorąc, ja i moja żona bardzo polubiliśmy Stany Zjednoczone. W piłce nożnej nigdy nie można mówić "nigdy", ale gdybym miał obstawiać, obstawiałbym, że w pewnym momencie wrócę do Stanów Zjednoczonych, żeby grać zawodowo - powiedział w rozmowie z urbanpitch.com.

    Adam Buksa
    Adam BuksaANDER GILLENEA / AFPAFP
    Mężczyzna w szarej sportowej bluzie z godłem Polski oraz napisem Orlen stoi na stadionie z kurtką przewieszoną przez rękę, w tle rozmyta publiczność.
    Adam BuksaMarcin GolbaAFP
    Piłkarz reprezentacji Polski w białoczerwonym stroju klęczy na murawie boiska, unosząc zaciśniętą pięść w geście triumfu, w tle widać fragment stadionu z kibicami i zawodnikami drużyny przeciwnej w pomarańczowych barwach.
    Adam Buksa tuż po zdobyciu gola w meczu z Holandią w finałach Euro 2024JOHN MACDOUGALLAFP

