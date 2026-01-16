Partner merytoryczny: Eleven Sports

Reprezentant Polski wywołał wielkie zamieszanie, jest krok od transferu. Wielki powrót niebawem

Mateusz Bogusz z pewnością nie zaliczy swojego pobytu w meksykańskiej ekipie Cruz Azul do udanych - reprezentant Polski bowiem z biegiem czasu coraz mocniej zaczął tracić na znaczeniu w zespole z Ciudad de Mexico, a ostatnio miał wręcz wejść w swoisty "kurs kolizyjny" z włodarzami drużyny. Wygląda jednak na to, że futbolista zmieni otoczenie już naprawdę niedługo - i będzie można tu mówić o swoistym wielkim powrocie.

Grupa piłkarzy reprezentacji Polski w stroju meczowym na murawie stadionu, rozmawiających po zakończonym meczu, jeden zawodnik pije wodę, tło stanowi widownia oraz elementy stadionu.
Mateusz Bogusz (pierwszy z lewej) ma wrócić do USAGrzegorz WajdaEast News

Mateusz Bogusz swego czasu był wyróżniającą się postacią w szeregach Los Angeles FC - na początku 2025 roku jednak jego przygoda z zespołem z Kalifornii zakończyła się, a gracz wybrał już naprawdę egzotyczny z perspektywy polskiego zawodnika kierunek - Meksyk.

Dołączył on do ekipy Cruz Azul i choć pierwotnie był pewny miejsca w wyjściowym składzie "Los Cementeros", to ostatnio stał się niemalże na stałe rezerwowym klubu ze stolicy kraju. Obecność w CA zaczęła mu wyraźnie ciążyć i… doszło wręcz tu do swoistego konfliktu sportowca z zarządem.

Na początku stycznia media obiegła informacja, o tym, że Bogusz nie stawił się na kilku treningach Cruz Azul z rzędu, a wkrótce też wyszło na jaw, że w czasie, gdy odbywały się ćwiczenia, przebywał on… w rodzinnej Rudzie Śląskiej.

Mateusz Bogusz zmienia barwy. Ma wrócić do USA

To wszystko świadczyło o tym, że jego rozbrat z Ligą MX wydaje się nieunikniony - a teraz nadeszły nowe, ciekawe informacje w tym kontekście. Według m.in. meksykańskiego "Diario AM" oraz amerykańskiego FOX Sports Bogusz ma dołączyć do Houston Dynamo rywalizującego w MLS. Tym samym byłby to dla niego powrót do Stanów Zjednoczonych po niemalże równo roku.

Cały ten ruch jest dla Bogusza o tyle ważny, że musi on łapać jak najwięcej minut jeśli chce myśleć o powrocie do kadry, która przecież wciąż walczy o awans na MŚ 2026… odbywających się w Ameryce Północnej.

Houston Dynamo czeka na start nowego sezonu w MLS

Houston Dynamo zakończyło ostatni sezon w Major League Soccer na 12. miejscu w tabeli Konferencji Zachodniej, co oczywiście nie dało temu klubowi udziału w play-offach. Nowa kampania rozpocznie się w drugiej połowie lutego - HD na inaugurację zmierzy się z Chicago Fire, a więc drużyną, z którą był ostatnio łączony Robert Lewandowski.

Mateusz Bogusz
Mateusz BoguszGrzegorz WajdaEast News
Piłkarz w niebieskim stroju pochyla się do przodu w dynamicznej akcji podczas meczu, w tle widać rywala w białym stroju.
Mateusz BoguszVICTOR CRUZAFP
Piłkarze reprezentacji Polski w szarych strojach sportowych podczas rozgrzewki na stadionie, na pierwszym planie zawodnik z piłką.
Mateusz BoguszGrzegorz WajdaReporter
