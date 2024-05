Karol Świderski jak na razie wejście do Serie A ma mocno średnie. Polak nie przekonał do swojej osoby zbyt wielu osób, a dorobek bramkowy jest bardzo słaby. Hellas Verona ma możliwość wykupu naszego kadrowicza, ale na dziś niewiele na to wskazuje. Bardzo dobrym krokiem, aby do siebie przekonać będzie gol, którego Świderski strzelił w meczu 36. kolejki Serie A z Torino. Wydawało się, że ta bramka może zapewnić utrzymanie w lidze, ale... później zespół z Turynu włączył drugi bieg i odrobił stratę.