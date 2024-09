Reprezentant Polski wraca do Ekstraklasy. Hitowy transfer staje się faktem

Śląsk Wrocław w poprzednim sezonie niespodziewanie bił się o mistrzostwo Polski z Jagiellonią Białystok . Ostatecznie tę walkę przegrał i to drużyna z Białegostoku mogła cieszyć się z mistrzostwa kraju. Śląsk musiał obejść się smakiem, ale i tak dostał szansę walki o europejskie puchary. Niestety jej nie wykorzystał i nie zagra w żadnych europejskich rozgrywkach.

Jakub Świerczok w Śląsku Wrocław. Ważne wzmocnienie Jacka Magiery

W związku z tym Magiera szukał dalej. Kandydatem do tej roli stał się Jakub Świerczok , który od lipca 2024 roku pozostawał bez klubu. Napastnik, który ma w swoim CV występy w reprezentacji Polski , przyjechał na testy do Śląska Wrocław i jak się okazuje, przebrnął je z pozytywną oceną.

Śląsk poinformował bowiem, że Jakub Świerczok związał się z klubem. " Jakub Świerczok podpisał kontrakt ze Śląskiem Wrocław. 31-letni napastnik związał się z WKS-em umową do końca obecnego sezonu z opcją przedłużenia o kolejne dwanaście miesięcy " - czytamy w oficjalnym komunikacie.

- Mieliśmy okazję obserwować Kubę w treningu i zorientować się w jego dyspozycji, co pomogło nam w podjęciu decyzji. Z perspektywy drużyny może być dla nas ważnym wsparciem, bo wiem, że ostatnie, co zawodnik traci, to instynkt strzelecki. Nikt nie odmówi Jakubowi umiejętności strzelania goli - w taki sposób wzmocnienie komentuje Jacek Magiera, cytowany przez klubowe media.