Kamil Piątkowski zimą został wypożyczony z RB Salzburg do KAA Gent i z miejsca stał się podstawowym zawodnikiem swojej nowej drużyny. W dwóch pierwszych spotkaniach wystąpił jako środkowy obrońca, w trzecim - jako prawy defensor.

Zaskoczeniem był fakt, że w czwartym spotkaniu, przeciwko KRC Genk, Polak zostawił awizowany do gry jako prawy wahadłowy. Tam jednak także dał sobie radę, o czym świadczy nagroda, jaką otrzymał po meczu.

KAA Gent - KRC Genk. Kamil Piątkowski graczem meczu

3-krotny reprezentant Polski z pewnością liczy na to, że regularna gra pozwoli mu wrócić do kadry. 22-letni obrońca z Jasła w ostatnim czasie był wyłączony z gry przez urazy, a później nie potrafił przebić się do składu RB Salzburg.