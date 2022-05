Reprezentant Polski w finale międzynarodowych rozgrywek

Oprac.: Michał Przybycień Piłka nożna

AS Roma, z Nicolą Zalewskim w składzie, wywalczyła awans do finału Ligi Konferencji Europy. W drugim meczu półfinałowym rzymianie pokonali Leicester 1-0. Zwycięskiego gola strzelił Tammy Abraham. Reprezentant Polski grał do 84. minuty.

Zdjęcie Tammy Abraham / AFP