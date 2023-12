Reprezentant Polski w fatalnej sytuacji, a tu nagle to. Trener zachwycony

Michał Skóraś, jako wychowanek Lecha Poznań, właściwie z miejsca dostał łatkę wielkiego talentu. To właśnie w Skórasiu w Poznaniu upatrywano następcy Jakuba Kamińskiego, który odchodził do VFL Wolfsburg. Trzeba przyznać, że pion sportowy Lecha się nie pomylił i Skóraś faktycznie wszedł w buty lidera drużyny. Skrzydłowy w sezonie 2022/2023 był naprawdę bardzo dobry i udowadniał to także na tle europejskich mocnych drużyn.