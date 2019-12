Rafał Kurzawa na celowniku Górnika Zabrze i innych polskich klubów. Na razie piłkarz tylko trenuje z francuskim SC Amiens, do którego trafił po mundialu w Rosji.

Po mistrzostwach świata 26-letni pomocnik, po świetnym dla siebie sezonie w Górniku, trafił do Ligue 1. Jego kariera poza granicami Polski nie toczy się jednak tak, jakby sobie wymarzył. W poprzednim sezonie w jedenastce z Amiens wystąpił w ledwie 11 ligowych grach. Potem został wypożyczony do duńskiego FC Midtjylland, gdzie było jeszcze gorzej, bo zagrał ledwie kilka spotkań.

Latem wszystko wskazywało na to, że ponownie wróci do Górnika. Transfer upadł nawet nie za pięć, a za minutę dwunasta w ostatnim dniu okienka. Potem za niepowodzenie jedna strona obarczała drugą.

Kurzawa póki co trenuje z pierwszym zespołem SC Amiens, ale we francuskiej ekstraklasie nie gra. Jak jednak mówią jego przedstawiciele z agencji menedżerskiej INNfootball, która reprezentuje jego interesy, zainteresowanie wokół jego osoby jest duże. Piłkarz jest na liście priorytetów do pozyskania przez dołującego w ostatnim czasie Górnika. Latem znaleźli się sponsorzy, którzy byli w stanie pokryć część pensji piłkarza. Są też jednak inni z Ekstraklasy, którzy chcieliby pozyskać zdolnego pomocnika.

- Na dzisiaj trudno powiedzieć, jak potoczą się jego losy. Klucz do wszystkiego leży bowiem w Amiens, którego wciąż jest przecież zawodnikiem. To oni zdecydują czy zostanie u nich i dalej będzie walczył o miejsce w zespole czy jednak nie. Więcej szczegółów będziemy wiedzieli na początku roku - informuje Marcin Michalak z INNfootball.

Na boiskach Ekstraklasy Kurzawa w barwach Górnika wystąpił w 76 spotkaniach, w których zdobył trzy bramki. Na koncie ma za to aż 22 asysty! To po jego podaniach Igor Angulo raz za razem trafiał do siatki. W reprezentacji Polski zagrał siedem razy, po raz ostatni z Portugalią w Lidze Narodów na Stadionie Śląskim w październiku zeszłego roku. Z francuskim klubem ma ważny kontrakt do końca czerwca 2021 roku.

