Reprezentant Polski przekazał dobre wieści. Bardzo ważna informacja dla Santosa

Ostatnie miesiące w karierze Krystiana Bielika nie należą do udanych. Wizerunek reprezentanta zaczął się psuć od mundialu w Katarze. Bielik na mistrzostwa świata jechał, jako wielka obietnica jakości na pozycji środkowego pomocnika defensywnego . W oczach kibiców zaś został wręcz skreślony po słynnym powrocie do defensywy w meczu Francją, gdy niezbyt intensywnie walczył o odbiór piłki.

Od tego czasu w karierze Bielika właściwie nic się nie zgadzało, a na drodze do rozwoju stawały oczywiście kontuzje. Pomocnik jest znany z tego, że dosyć często odwiedza gabinety klubowych lekarzy. Latem zdecydował się oficjalnie na stałe zmienić klub. Z Derby County wykupiło go Birmingham City, do którego rok wcześniej był wypożyczony i w lidze prezentował się dobrze.