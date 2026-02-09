Reprezentant Polski na ustach Holendrów. Wystarczył jeden mecz. Poszło w świat

Jakub Moder to jeden z najbardziej utalentowanych, ale jednocześnie najbardziej pechowych reprezentantów Polski. Po transferze z Lecha Poznań do Brighton zerwał więzadła krzyżowe. Na boisku nie oglądaliśmy go przez długie miesiące. Nowym otwarciem było dołączenie doFeyenoordu.

Niestety w klubie z Rotterdamu również nie sprzyjało mu zdrowie. Podczas okresu przygotowawczego nabawił się poważnego urazu pleców. Z operacją zwlekano tak długo, że pauza Modera trwała przez całą pierwszą część sezonu. Dopiero w ostatnich tygodniach 26-latek wrócił na murawę.

Najpierw rozegrał 22 i 27 minut kolejno z Realem Betis w Lidze Europy (1:2) i PSV Eindhoven (0:3) w lidze. W niedzielę 8 lutego Robin van Persie wystawił go w pierwszym składzie na wyjazdowy mecz przeciwkoFC Utrecht w 22. kolejce Eredivisie.

Co ciekawe, 26-latek wystąpił na pozycji... napastnika. - Nie jestem typowym napastnikiem. Właściwie wolę się cofnąć, gdy jestem wyżej na boisku. To też był w pewnym sensie cel na dziś - dostać się między linie i ostatecznie trafić w pole karne. Nie ma dla mnie znaczenia, czy gram jako napastnik, czy w środku obrony - mówił sam piłkarz po spotkaniu, w którym zanotował asystę do Oussama Targhalline, dzięki czemu Feyenoord wygrał 1:0.

Holenderscy eksperci cieszą się, że Jakub Moder wrócił do gry. Kilka słów nt. jego dyspozycji powiedział ostatnio Danny Koevermans, czterokrotny reprezentant kadry "Pomarańczowych".

Ogólnie rzecz biorąc, grał bardzo dobrze w pierwszej połowie, szczególnie przy rozgrywaniu. To jeszcze nie jest jego "złoty środek", ale zaliczył asystę

- Nie grałem od sześciu miesięcy. Dzisiaj celem było 60 minut. Ale musimy uważać z powodu wszystkich kontuzji, które mamy. Dałem z siebie wszystko i mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu będę mógł zagrać trochę dłużej - to już kolejne słowa wychowanka Warty i Lecha Poznań.

Z rosnącej formy Modera z pewnością cieszy się Jan Urban. Pod koniec marca "Biało-Czerwoni" zagrają z Albanią w barażach o mundial. Zdrowy 26-latek gwarantuje jakość. To profil zawodnika, których selekcjoner ceni sobie najbardziej.

Obecnie Feyenoord jest wiceliderem tabeli (42 pkt). Do pierwszego PSV traci aż 17 oczek. W niedzielę zespół Polaka zagra u siebie z Go Ahead Eagles.

