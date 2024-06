Reprezentant Polski na celowniku krajowego giganta. Oferta na stole

Adam Buksa latem 2022 roku przeniósł się ze Stanów Zjednoczonych do Francji. Polak zamienił New England Revolution na RC Lens za jedną z najwyższych kwot w historii francuskiego zespołu, a więc dokładnie 6 milionów euro. Wydawało się, że Buksa przychodzi do Europy jako piłkarz względnie ukształtowany i gotowy do walki o swoje miejsce w składzie. Niestety jednak sytuacja w nowych okolicznościach była bardzo daleka od takiej, jakiej wszyscy by oczekiwali. Reklama

Buksa swoją przygodę z francuską piłką rozpoczął bowiem od kontuzji, której doznał w czerwcu 2022 roku. Polak niestety złamał kostkę i musiał naprawdę długo pauzować. Po powrocie do zdrowia nie łapał się do składu, a zaraz potem przytrafiły się kolejne problemy zdrowotne. Znów dotyczyły one stawu skokowego. Z powodu kontuzji nasz napastnik stracił więc praktycznie cały sezon i nie zdołał przekonać do siebie nikogo w klubie, co z pewnością było jego celem.



Buksa na celowniku Trabzonsporu. Oferta czeka

Wobec tego Buksa zdecydował się na zmianę otoczenia i roczne wypożyczenie do tureckiego Antalyasporu. W tym samym kierunku podążył też Krzysztof Piątek, ale wybrał inne barwy klubowe oraz definitywny. Obu zawodnikom niewątpliwie ten wybór się opłacił. Polacy walczyli ze sobą o piąte miejsce w klasyfikacji najlepszych strzelców ligi, ostatecznie lepszy był Piątek, który strzelił 17 goli, ale Buksa z dorobkiem 16 zdobytych bramek również zbudował sobie bardzo dobrą reputację. Reklama

Jak się okazuje, na tyle dobrą, że może on odejść z RC Lens, ale tym razem już definitywnie. Według Tomasza Włodarczyka z portalu "Meczyki.pl" podczas gdy snajper szykuje się do pierwszego meczu na Euro 2024, do francuskiego klubu zgłosił się jeden z tureckich gigantów. Zdaniem dziennikarza ofertę za Polaka złożył bowiem Trabzonspor, który miniony sezon zakończył na trzecim miejscu w ligowej tabeli. Dzięki temu zawalczą o grę w przyszłej edycji Ligi Europy.

Być może w osiągnięciu tego celu pomoże właśnie Adam Buksa. Informacje Włodarczyka potwierdzają także tureckie media, więc temat transferu z pewnością istnieje. Trzeba jednak pamiętać, że kontrakt Polaka z Lens wygasa dopiero w czerwcu 2027 roku, więc turecki potentat raczej nie może liczyć w tym przypadku na żadne promocje. Buksa miniony sezon zakończył z dorobkiem wspomnianych 16 goli oraz dwóch asyst na przestrzeni 35 rozegranych spotkań.

Reklama Adam Buksa: Szybkie gole ustawiły to spotkanie. WIDEO / Polsat Sport / Polsat Sport

Krzysztof Piątek / JOE KLAMAR / AFP

Adam Buksa / AFP