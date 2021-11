25-letni Buksa z klubem z Foxborough, występującym w Major League Soccer, związał się w styczniu zeszłego roku. Parafował dwuletni kontrakt, który obowiązuje do końca grudnia 2022 roku.

W tym sezonie Buksa prezentuje świetną skuteczność w klubie (16 goli i 4 asysty w 31 meczach), a i do reprezentacji Polski zaliczył wejście smoka. Bilans pięciu goli w pięciu występach wygląda imponująco.



Nic więc dziwnego, że rosły snajper, który obecnie leczy kontuzję złamania kości śródstopia, znalazł się w orbicie zainteresowań znanych klubów. Sezon MLS dobiega końca 11 grudnia i wiele wskazuje na to, że już w nadchodzącym okienku transferowym napastnik zmieni barwy, a najpewniej także kontynent.

Adam Buksa na celowniku Galatasaray Stambuł

Do Leicester City i AS Monaco, o których mówiło się w kontekście przyszłości Polaka, teraz dołącza Galatasaray Stambuł.



Słynny turecki klub, jak informuje portal fotomac.com.tr, jest zainteresowany usługami Buksy. Największy problem "Galaty" to brak skutecznego napastnika. 18 goli w 12 meczach to dużo za mało, bo w stołecznym klubie cele co sezon są najwyższe. A w obecnych rozgrywkach żółto-czerwoni zajmują czwarte miejsce, tracąc dziewięć punktów do lidera Superligi, Trabsonsporu.

Szefowie Galatasaray mają zamiar pożegnać się z Mbaye Diagne, a w jego miejsce ściągnąć właśnie Polaka. Jeśli wierzyć doniesieniom, kandydatura Orła została już zaakceptowana przez trenera Fatiha Terima.



