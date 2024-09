Jakub Piotrowski w lipcu 2018 roku zdecydował się zamienić naszą Pogoń Szczecin na belgijski KRC Genk . W Belgii Polak wielkiej kariery nie zrobił, ale stamtąd przeniósł się do niemieckiej Fortuny Dusseldorf . W niemieckim zespole również nie pograł zbyt długo. Nie przekroczył nawet granicy 50 występów, ale stamtąd przeniósł się do Bułgarii , która jak na razie okazuje się jego piłkarską ziemią obiecaną, a Łudogorec domem, w którym czuje się najlepiej.

Śmiało można już pewnie powiedzieć nawet, że Piotrowski stał się naprawdę zasłużoną postacią w historii bułgarskiej ekipy. To właśnie tam błyszczy, co weekend i występy w jego barwach doprowadziły nawet do powołania do reprezentacji Polski, w której pokazał się w poszczególnych meczach z naprawdę niezłej strony. Z pewnością gra w narodowych barwach sprawiła, że zainteresowanie jego usługami ze strony mocniejszych europejskich lig wzrosło.