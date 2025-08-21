Partner merytoryczny: Eleven Sports

Reprezentant Polski mógł zagrać dla giganta. To byłby hit. Coś poszło nie tak

Michał Chmielewski

Michał Chmielewski

Tymoteusz Puchacz kilka tygodni temu wrócił do Holstein Kiel, jednak niemiecki klub od razu dał mu wolną rękę do szukania nowego pracodawcy. Do tej pory reprezentant Polski nie znalazł jeszcze drużyny. Jak przekazał portal "Meczyki", w ostatnim czasie 26-latek był bliski przenosin do ekipy, na koncie której znajdziemy aż 55 krajowych mistrzostw. Co poszło nie tak?

Bartosz Slisz, Piotr Zielinski, Tymoteusz Puchacz
Bartosz Slisz, Piotr Zielinski, Tymoteusz PuchaczAndrzej Iwańczuk/ReporterEast News

Tymoteusz Puchacz to wychowanek Lecha Poznań. W 2021 roku za dwa i pół miliona euro trafił do Unionu Berlian. Bundesligi jednak nie podbił. Szybko zderzył się z rzeczywistością. W kolejnych etapach kariery był wypożyczany do zespołów, takich jak Trabzonspor, Panathinaikos i 1. FC Kaiserslautern.

Rok temu dwa miliony euro za Puchacza zapłacił Holstein Kiel, ale w zespole ówczesnego beniaminka niemieckiej ligi Polakowi również nie poszło zbyt dobrze. Skończyło się na kolejnym wypożyczeniu, tym razem do angielskiego Plymouth Argyle na początku stycznia. Wraz z końcem czerwca 26-latek powrócił do Kilonii. Władze klubu jasno dały mu do zrozumienia, że musi szukać sobie nowej drużyny.

Polsat SportPolsat Sport

Puchacz był o krok od giganta. Potem stało się to

- Czy są propozycje? Są i były. Kilka razy pakowałem się na testy medyczne, miałem jechać na Węgry czy na Słowację do Slovana Bratysława, odzywały się kluby z Anglii, Niemiec czy Bułgarii, ale tematy padały albo zostawały zawieszone. Nie mam swojej karty w ręku, trzeba za mnie zapłacić, więc to nie jest takie proste. Kiedy kasa wchodzi w grę, nie ma sentymentów - mówił ostatnio nasz kadrowicz w rozmowie z "TVP Sport".

Jak przekazał portal "Meczyki", Tymoteusz Puchacz w trakcie obecnego okienka transferowego był bliski przenosin do klubu, który aż 55 razy sięgał po krajowe mistrzostwo. Mowa o Glasgow Rangers.

Szkoci interesowali się ściągnięciem 15-krotnego reprezentanta Polski na lewą stronę defensywy. "Piłkarz był jedną z poważnych opcji do Glasgow Rangers" - czytamy. Dlaczego ostatecznie transakcja nie doszła do skutku?

    Rangersi zdecydowali się na wypożyczenie Jaydena Meghomy z Brentford. To 19-letni młodzieżowy reprezentant Anglii, który karierę zaczynał w szkółce Tottenhamu. W tej sytuacji Tymoteusz Puchacz wciąż jest w trakcie poszukiwania klubu. Sam zawodnik ujawnił, że odrzucił ofertę nadesłaną z Lecha.

    - Wolałbym zostać zagranicą niż wrócić do Polski. Jakiś czas temu miałem propozycję z Lecha. Serce chciało, ale z menedżerem uznaliśmy, że to jeszcze nie jest ten moment, że zagraniczny rynek wciąż jest dla mnie otwarty. Negocjujemy i czekamy. Liczę, że cierpliwość się opłaci, że trafię do projektu, którego będę ważnym elementem, zacznę grać i niedługo wrócę też do reprezentacji - dodał w cytowanym wywiadzie.

    Mężczyzna o muskularnej sylwetce z licznymi tatuażami na torsie i ramionach, trzymający białą koszulkę w jednej ręce i stojący na boisku podczas wydarzenia sportowego.
    Tymoteusz PuchaczKieran McManus/ShutterstockEast News
    Tymoteusz Puchacz
    Tymoteusz PuchaczDavid Inderlied / DPA / dpa Picture-Alliance via AFPAFP
    Tymoteusz Puchacz i Michał Probierz
    Tymoteusz Puchacz i Michał ProbierzFoto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP

