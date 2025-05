Reprezentant Polski huknął jak z armaty. Kluczowy gol w walce o mistrzostwo

Adam Buksa to jeden z najbardziej utalentowanych polskich napastników w ostatnich latach. W 2020 roku za ponad cztery miliony euro odszedł z Pogoni Szczecin do New England. Dwa lata później ze Stanów Zjednoczonych wykupiło go francuskie Lens. Kolejnym przystankiem w karierze Buksy było wypożyczenie do tureckiego Antalyasporu, a latem zeszłego roku nasz kadrowicz na stałe przeniósł się z Ligue 1 do FC Midtjylland, gdzie występuje do dziś.

Reklama