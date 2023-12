Reprezentant Polski ceniony we Włoszech. Co za słowa!

Karol Linetty już od dawna występuje na włoskich boiskach. Reprezentant Polski trafił do Serie A latem 2016 roku. Wówczas trzy miliony euro na konto Lecha Poznań za środkowego pomocnika przelała Sampdoria Genua . W drużynie z Genui występowali także Dawid Kownacki i Bartosz Bereszyński . Żaden z nich niestety nie zdołał sobie wyrobić we Włoszech statusu, który obecnie na Półwyspie Apenińskim mają Piotr Zieliński czy Arkadiusz Milik .

Linetty przed trwającym obecnie sezonem według mediów miał wiele wątpliwości ws. swojej przyszłości w Torino . Pozycja naszego środkowego pomocnika nie wydawała się bowiem bardzo mocna, a klub był w stanie wykorzystać jego kartę zawodniczą na poczet wymiany z innym zespołem przy możliwym transferze. Do tego jednak nie doszło, a wychowanek Lecha Poznań pozostał na przynajmniej pół sezonu 2023/2024 w Turynie.

Linetty doceniony we Włoszech. Piękne słowa

Trzeba przyznać, że była to dobra decyzja. Linetty jest ważnym punktem zespołu ze stolicy Piemontu. Kolejny raz swoją przydatność udowodnił także w starciu z Atalantą, które Torino wygrało 3:0. Włoskie media są zachwycone występem naszego środkowego pomocnika. " Zagrał bardzo dobrze. jNa początku nie uległ wpływowi żół. "Dusił" Edersona, zasłaniając linie podań, a następnie mnożąc się na całym boisku. Bardzo ważny mecz: on sam wykonał lepszą robotę niż reszta Atalanty " - napisali dziennikarze "Eurosportu". Ci wystawili Linettemu siódemkę.

Identycznie na występ reprezentanta Polski spojrzeli także oceniający w "Toronews.net". "Od razu dostał żółtą kartkę, co grozi dyskwalifikacją, ale radził sobie dobrze, a na środku boiska był niezwykle precyzyjnym i dynamicznym metronomem, który radził sobie dobrze w obu fazach. Zasłużone brawa po zejściu z boiska" - czytamy w ocenie występu Linettego. Pozostaje jedynie liczyć na to, że Polak podtrzyma dobrą formę. Wówczas być może zobaczymy go jeszcze w kadrze.