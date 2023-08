Reprezentant Polski blisko sensacyjnego transferu? Trwają rozmowy, trener wyjawił prawdę

Jacek Góralski może oficjalnie powrócić do rodzimej Ekstraklasy. Żywe zainteresowanie usługami 30-letniego pomocnika wyraża Cracovia, która nie zamierza zasypywać gruszek w popiele i chce sprowadzić do Krakowa 21-krotnego reprezentanta Polski. Informacje o tym, że charakterny piłkarz już niebawem może zawitać do stolicy Małopolski, wyjawił opiekun "Pasów", Jacek Zieliński.