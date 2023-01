Reprezentant Interii wręczył nagrodę Pirulo. „Razem gramy naprawdę mocno”

Pirulo to zawodnik Łódzkiego Klubu Sportowego. Wraz ze swoimi kolegami z zespołu jest na dobrej drodze, aby awansować do Ekstraklasy. 30-latek wyróżnia się boiskową inteligencją, nienaganną techniką, ale przede wszystkim skutecznością. A ten element jest zawsze niebywale pomocny we wszelkiego rodzaju plebiscytach.