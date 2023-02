Reprezentant Anglii w niższej lidze? Podjął ryzykowną decyzję

Pickford już zadecydował. Everton go zatrzymał

Pickford prowadził rozmowy z klubem odnośnie przedłużenia umowy już od dłuższego czasu. Zakończyły się one powodzeniem i bramkarz podpisał kontrakt do końca czerwca 2027 roku. Wcześniejszy wygasał w 2024 roku, więc w przypadku spadku Everton miał ostatnią szansę, by zarobić na sprzedaży swojej gwiazdy. Teraz to jednak klub ma wszystkie karty w swoich rękach. 50-krotny reprezentant Anglii występuje na Goodison Park od 2017 roku, kiedy został wykupiony z Sunderlandu.