Reprezentacja Ukrainy zagra z polskim klubem? Poznaliśmy datę

To będzie bardzo nietypowy mecz towarzyski. Reprezentacja Ukrainy, która szykuje się do meczu eliminacji mistrzostw Europy z Włochami ma zagrać w Gdańsku z tamtejszą I-ligową Lechią. Bursztynowy stadion i Lechia już raz gościły drużynę z Ukrainy - był to Szachtar Donieck, który zagrał z Biało-Zielonymi w tzw. "meczu o pokój" tuż po rozpoczęciu agresji Rosji na Ukrainę.