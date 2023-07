Reprezentacja Ukrainy zagra ważny mecz w Polsce. Rywal z najwyższej półki

W piątej kolejce kwalifikacji do zbliżających się mistrzostw Europy Ukraina zmierzy się z Anglią i będzie gospodarzem tego spotkania. Tamtejsza federacja piłkarska ogłosiła, że to spotkanie zostanie rozegrane na stadionie we Wrocławiu.

Do stolicy Dolnego Śląska przyjedzie więc drużyna, która będzie postrzegana jako jeden z faworytów do wygrania Euro, które odbędzie się w przyszłym roku w Niemczech. To spotkanie odbędzie się 9 września, czyli pomiędzy meczami reprezentacji Polski z Wyspami Owczymi i Albanią - te są zaplanowane kolejno na 7 i 10 września.

Ukarina zagra z Anglią we Wrocławiu. To będzie bardzo ważny mecz dla naszych sąsiadów

Do tej pory w kwalifikacjach do Euro Ukraina rozegrała tylko jedno spotkanie roli gospodarza. W słowackiej Trnawie podejmowała Maltę i wygrała to spotkanie 1:0. Teraz podopiecznych Serhija Rebrowa czeka o wiele trudniejsze wyzwanie.

Anglicy są oczywiście faworytami do wygrania tej grupy. Po czterech meczach mają komplet punktów i tylko jedną straconą bramkę. Zdobyli ich natomiast aż piętnaście. Ukraińcy natomiast rozegrali tylko trzy mecze i zdobyli w nich sześć punktów - przegrali jedynie z "Synami Albionu".

Reprezentacją z tej grupy, która również mocno liczy się w grze o awans na Euro 2024, są Włochy. W tym momencie "Azurri" zajmują 3. miejsce, ale zdążyli rozegrać zaledwie dwa spotkania - wygrali na wyjeździe z Maltą, ale w meczu domowym z Anglią nie byli w stanie wywalczyć nawet remisu.

Jak widać, rywalizacja o awans na wielką imprezę w tej grupie zapowiada się naprawdę emocjonująco. Jeden ze swoich najważniejszych meczów Ukraińcy zagrają na Tarczyński Arena Wrocław, co z wielką dumą ogłosił prezydent tego miasta, Jacek Sutryk.

Oleksandr Zinczenko / AFP

Historyczny awans Ukrainy / Flaviu Buboi/NurPhoto via ZUMA Press / AFP