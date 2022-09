Reprezentacja Rosji wraca do gry. Będzie sparing z uczestnikiem mundialu!

Oficjalny profil rosyjskiej reprezentacji na twitterze poinformował, że rosyjska drużyna wraca do gry. Pierwszy mecz, po lutowym zawieszeniu przez FIFA, Rosjanie mają rozegrać 24 września z Kirgistanem.

Z kolei w listopadzie reprezentacja Rosja ma zostać sparingpartnerem kadry Iranu, przygotowującej się do mundialu, która w grupie G zmierzy się z Anglią, Senegalem i USA.

Rosja oficjalnie zapowiedziała rozegranie dwóch sparingów

- Sztab szkoleniowy reprezentacji jest zadowolony, że otrzyma szansę, by zebrać w całości pełny skład i przeprowadzić normalny obóz treningowy. Iran to uczestnik mistrzostw świata, dobrze oceniana drużyna. Trwają negocjacje co do dokładnego terminu meczu, bo Iran mundial rozpocznie 21 listopada meczem z Anglią - mówi za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej związku selekcjoner rosyjskiej kadry, Walerij Karpin.

Rosjanie zabukowali także trzecią datę przeznaczoną na mecz towarzyski, który również ma odbyć się w listopadzie. Na ten moment nie mają jednak podpisanego żadnego rywala. Sporo mówiło się w ostatnich o zgodzie związku Bośni i Hercegowiny na mecz z Rosjanami, co stanowczo potępiło kilku jej piłkarzy, na czele z Miralemem Pjaniciem.

Obrońca reprezentacji Serbii, a także CSKA Moskwa, Martin Gajić przyznał natomiast, że bardzo chętnie wystąpiłby przeciwko Rosji, jeśli tylko obu federacjom udałoby się uzyskać porozumienie. - Dobrze czuję się w Rosji, dlatego granie nie jest dla mnie problemem - stwierdził Gajić, cytowany przez portal sport.ru.

Przypomnijmy, że rosyjska federacja została zawieszona przez FIFA w lutym i od tego czasu ich reprezentacja nie rozegrała żadnego meczu. W międzyczasie federacja przegrała także proces w CAS(Sportowy Sąd Arbitracyjny) w Szwajcarii, gdzie Rosjanie starali się wywalczyć cofnięcie zawieszenia.

Rosjanie ostatni oficjalny mecz rozegrali w listopadzie 2021 roku, kiedy to przegrali 0-1 z Chorwacją w ramach eliminacji do mistrzostw świata.