Reprezentacja Rosji poniżona. Sborna została wystawiona przez kolejnego rywala

Rosja od czasów inwazji na Ukrainę została została zepchnięta na piłkarski margines. Sborna najpierw została wyrzucona z kwalifikacji do mistrzostw świata w Katarze, a później wykluczono ją z udziału w Euro 2024. Po wybuchu wojny Rosjanie mierzyli się do tej pory z Kirgistanem, Tadżykistanem, Uzbekistanem, Iranem i Irakiem. Miało również dojść do meczu z Bośnią i Hercegowiną, jednak z powodu protestów Bośniakow spotkanie odwołano.