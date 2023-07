Reprezentacja Polski z piekła do nieba. Jest szansa na medal

To miała być najłatwiejsza przeszkoda dla podopiecznych trenera Marcina Brosza. Malta jest zdecydowanie najniżej notowanym zespołem z całej ósemki uczestników młodzieżowego Euro . Gra w mistrzostwach, bo jest ich gospodarzem. W rankingu UEFA zajmuje 44. miejsce, podczas gdy drugi najgorszy zespół Euro to Islandia (36. pozycja), a kolejna Polska jest 20..

Już w 74. sekundzie Polacy byli blisko gola, ale uderzenie Strzałka znakomicie odbił Hugo Sacco. Polacy nie mieli kłopotów, by przedostawać się pod pole karne rywali, ale na początku gorzej było z precyzją jak przy strzale zza pola karnego Kacpra Urbańskiego. Za to w 18 minucie Olivier Zych musiał wykazać się sporymi umiejętnościami, by wybić piłkę po strzale Dylana Scicluny.