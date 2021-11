Jak poinformował PZPN, decyzję dotyczącą selekcjonera zarząd związku podjął w poniedziałkowe przedpołudnie.

PZPN pożegnał Rumaka po nieudanych kwalifikacjach do ME

"Mariusz Rumak w reprezentacji Polski do lat 19 pracował od marca 2021 roku. Kadra pod jego kierunkiem brała udział w kwalifikacjach do turnieju finałowego mistrzostw Europy, lecz nie zdołała awansować do drugiej rundy rywalizacji o awans" - wskazano w oświadczeniu.



PZPN jednocześnie podziękował trenerowi za dotychczasową współpracę i życzył mu powodzenia w dalszej karierze.

Mariusz Rumak zakończył swoją pracę na remisie z Ukrainą

Ostatnim meczem, podczas którego Rumak prowadził kadrę U-19, było październikowe spotkanie z Ukrainą. Wówczas padł remis 2-2, a "Biało-Czerwoni" zajęli ostatecznie trzecie miejsce w eliminacyjnej grupie numer pięć. Wcześniej Polacy wygrali z Maltą 4-0 i przegrali z Finlandią 1-3.



Mariusz Rumak, nim objął reprezentację U-19, prowadził m.in. Bruk-Bet Termalicę Nieciecza, Śląsk Wrocław i Lech Poznań.

