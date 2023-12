Od tamtego spotkania Biało-Czerwone nie przegrały żadnego meczu o punkty. To z pewnością imponujący wynik. Dzięki takiej formie podopieczne Niny Patalon mogły myśleć progresie do dywizji A Ligi Narodów. W swojej grupie w dywizji B nasze zawodniczki trafiły do grupy z: Grecją, Ukrainą oraz Serbią. Trzeba powiedzieć, że szybko udowodniły, kto rządzi w tym zestawieniu.