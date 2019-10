Polska ma swojego Roberta Lewandowskiego, Portugalia - Cristiana Ronalda, natomiast Holendrzy pokładają nadzieję w Memphisie Depay’u. 25-latek jest najlepszym asystentem eliminacji do Euro 2020 i liderem klasyfikacji kanadyjskiej, a jego statystyki są wręcz piorunujące.

W czwartkowym starciu z Irlandią Północną Depay poprowadził kadrę "Oranje" do zwycięstwa 3-1, kompletując dublet. Dzięki temu zanotował swoje piąte i szóste trafienie w boju o Euro, a do bramek dołożył także siedem asyst. To wszystko w zaledwie pięciu spotkaniach!

Dobra reprezentacyjna passa Depay’a nie rozpoczęła się jednak wraz ze startem eliminacji. Rozciąga się ona na całą kadencję selekcjonera Holandii Ronalda Koemana.

W każdym z 17 spotkań pod wodzą byłego zawodnika FC Barcelona Depay wychodził w podstawowej jedenastce i tylko raz został zmieniony. Nic w tym dziwnego, był bowiem kluczową postacią w grze ofensywnej Holendrów - zanotował 11 goli i tyle samo ostatnich podań. Jest jedynym piłkarzem "Oranje" w XXI wieku, który zanotował przynajmniej 14 bramek i asyst w jednym roku kalendarzowym.

Imponująco wyglądają statystyki skrzydłowego zestawione z osiągnięciami całej drużyny. Depay brał bezpośredni udział (ostatnie podanie lub gol) przy 76 procentach akcji bramkowych Holendrów w czasie eliminacji! Jeśli pod uwagę weźmiemy całą kadencję Koemana, wskaźnik ten wyniesie 61 procent.

Depay swoją znakomitą dyspozycję pokazuje także w barwach Olympique Lyon. We francuskiej drużynie zapisał na swoje konto sześć bramek i jedną asystę w 10 spotkaniach tego sezonu. Przez to coraz głośniej mówi się o powrocie Holendra do klubu ze światowego topu.

Zainteresowany usługami skrzydłowego ma być pogrążony w kryzysie Manchester United (któremu oczywiście obecnie daleko do miana "topowej drużyny") - ekipa w której występował przed przenosinami do Francji. Cały zespół "Czerwonych Diabłów" zdobył w bieżących rozgrywkach Premier League tylko cztery bramki więcej niż sam Holender w Ligue 1.

Podczas podpisywania umowy transferowej z Lyonem Manchester miał zagwarantować sobie prawo pierwokupu pomocnika. Czy 25-latek w najbliższym czasie powróci na Old Trafford? Trudno stwierdzić. Pewne jest jedno - Depay zwraca na siebie uwagę i ze względu na swój wiek, umiejętności i statystyki może być łakomym kąskiem dla wielu zespołów. Utalentowany Holender imponuje na boisku nie tylko tatuażami, lecz przede wszystkim swoją grą.

