Jonathan Ikone, ofensywny pomocnik Lille znalazł się po raz pierwszy wśród reprezentantów Francji powołanych przed Didiera Deschampsa. Do kadry wraca też Aymeric Laporte z Manchesteru City, nie ma za to Samuela Umtitiego. I przede wszystkim kontuzjowanego Kyliana Mbappe.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Ernesto Valverde: "Tacy piłkarze jak Griezmann szybko się aklimatyzują". Wideo © 2019 Associated Press

O tym, że napastnik PSG nie będzie powołany, wiadomo było od weekendu, kiedy musiał zejść w trakcie spotkania z Tuluzą, w powodu kontuzji lewej nogi. Do ośrodka treningowego w Clairefontaine nie przyjedzie również N’Golo Kante z Chelsea. Poprosił o to trener Chelsea Frank Lampard, aby pomocnik doszedł do siebie po niedawnych problemach z kolanem. Miejsce Steve’a Mandandy zajął Mike Maignan z Lille.

Reklama

W porównaniu z czerwcowym zgrupowaniem warto zwrócić uwagę, że do kadry wracają czterej mistrzowie świata z poprzedniego roku: Lucas Hernandez i Corentin Tolisso z Bayernu Monachium, Nabil Fekir, nowy zawodnik Betisu Sewilla, a także dość nieoczekiwanie Steven NZonzi, który niedawno przeszedł do Galatasaray.

Niespodzianką jest jednak pierwsze powołanie dla Ikone, jednego z najbardziej wyróżniających się zawodników Lille, rewelacji poprzedniego sezonu. O pewnym zaskoczeniu można też mówić w przypadku Laporte’a, który wcześniej wręcz "prosił się" publicznie o powołanie.

Francuzi zagrają najbliższe mecze przeciwko Albanii (7 września) i Andorze (trzy dni później).

Zdjęcie Dotychczas Jonathan Ikone występował tylko w kadrze do lat 21. Teraz został powołany do pierwszej reprezentacji. / AFP

Lista powołanych przez Didiera Deschampsa na wrześniowe mecze reprezentacji

Bramkarze: Alphonse Areola (PSG), Hugo Lloris (Tottenham), Mike Maignan (Lille)

Obrońcy: Lucas Digne (Everton), Leo Dubois (Lyon), Clement Lenglet (Barcelona), Lucas Hernandez (Bayern), Aymeric Laporte (Manchester City), Benjamin Pavard (Bayern), Raphael Varane (Real Madryt), Kurt Zouma (Chelsea).

Pomocnicy: Blaise Matuidi (Juventus), Steven NZonzi (Galatasaray), Paul Pogba (Manchester United), Moussa Sissoko (Tottenham), Corentin Tolisso (Bayern)

Napastnicy: Wissam Ben Yedder (Monaco), Kingsley Coman (Bayern), Nabil Fekir (Betis), Olivier Giroud (Chelsea), Antoine Griezmann (Barcelona), Jonathan Ikone (Lille), Thomas Lemar (Atletico).

RP