Reprezentacja Francji była przed rozpoczęciem mistrzostw świata 2026 wskazywana jako jeden z wielkich faworytów do sięgnięcia po puchar - i choć ostatecznie to nie "Trójkolorowi" zdobyli trofeum, to tak czy inaczej zaszli na turnieju naprawdę daleko.

Mbappe i spółka zostali bowiem czwartą drużyną globu - w starciu o brąz, niezwykle emocjonującym, ulegli 4:6 zespołowi angielskiemu. Było to jednocześnie wielkie pożegnanie selekcjonera Didiera Deschampsa z "Les Bleus".

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Koniec ery Deschampsa. Zidane nowym selekcjonerem reprezentacji Francji

O tym, że 57-latek opuści stanowisko sternika kadry, wiadomo było już od dłuższego czasu. Jednocześnie też od dawna zdawało się jasne, kto zostanie jego następcą - a teraz mamy już oficjalne potwierdzenie:

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Nowym trenerem francuskiego zespołu będzie nie kto inny jak Zinedine Zidane, który latami cierpliwie czekał na swoją szansę w tej roli. Przypomnieć bowiem należy, że jego poprzednie zatrudnienie - w Realu Madryt - zakończyło się wiosną 2021 roku.

Od tego czasu "Zizou" znalazł się poza trenerskim obiegiem, jednak zrobił to na własne życzenie, bowiem na brak zainteresowania z pewnością nie mógł narzekać - swego czasu łączono go chociażby z Paris Saint-Germain. 54-latek jednak miał w głowie tylko jedno: pracę z "Les Bleus".

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Powrót Zidane'a na wielką trenerską scenę. Najbliższy cel: mistrzostwo Europy

Jeśli mowa o dotychczasowych osiągnięciach Zidane'a w roli szkoleniowca, to ma on w swym dorobku wywalczone z "Królewskimi" m.in. dwa mistrzostwa Hiszpanii czy trzy puchary Ligi Mistrzów.

Teraz, powracając na dobre do wielkiej piłki, będzie on chciał poszerzyć listę swych sukcesów również o te z poletka reprezentacyjnego. Pierwszą dogodną okazją do zawalczenia o tytuł będą mistrzostwa Europy, które już za dwa lata odbędą się na Wyspach Brytyjskich.

Zinedine Zidane JORGE GUERRERO AFP

Zinedine Zidane AFP

Zinedine Zidane i Kylian Mbappe AFP





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